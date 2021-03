Am Sonntagabend brannte in Gotha ein Auto. Der Eigentümer habe nach Polizeiangaben selbst versucht, das Feuer zu löschen und sich dabei leicht verletzt.

Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Wohnhaus in der Nähe beschädigt wurde. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

