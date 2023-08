Familienfest statt Rafting und vieles mehr

Clara gefällt das Tambacher Liebespaar, das zu den Modellen von Ursauriern auf dem Saurier-Erlebnispfad gehört. An der Ursaurier-Fundstätte Bromacker wird derzeit wieder gegraben. Kostenlose Führungen geben bis 9. August Einblicke, immer mittwochs, samstags und sonntags um 10 Uhr.

Kreis Gotha. Veranstaltungen im Landkreis Gotha am Wochenende: Ekhof-Festival geht mit „Maria Stuart“ weiter. Ehrensteiner feiern Schlossfest in Ohrdruf.

Der Veranstaltungsbetrieb im Kreis Gotha kommt nach einer kurzen Verschnaufpause am vergangenen Wochenende wieder in Gang.

Beim Ekhof-Festival im Schloss Friedenstein wird die historische Bühnenmaschinerie zu Aufführungen von Schillers Schauspiel „Maria Stuart“ bewegt. Das Sonnentor-Theaterfestival aus Mecklenburg sowie Kulissenschieber setzen die nach der Dreier-Serie im Juli mit einer zweiten Staffel in Gang: Donnerstag, 3., Freitag, 4., und Samstag, 5. August, Beginn jeweils 19 Uhr. Für alle Vorstellungen gebe es noch Karten, heißt es von der Stiftung Schloss Friedenstein.

Das Barockensemble Concert Royal aus Köln, Echo-Klassik-Preisträger 2015, spielt am Sonntag, 6. August, 15 Uhr im Ekhof-Theater Werke von Bach, Boxberg und Telemann.

Linda Feller (vorn), hier mit Schlagerstar-Kollegin Ute Bresan beim diesjährigen Gothardusfest, tritt am Sonntag in Ohrdruf bei der IG Schloss Ehrenstein auf. Foto: Wieland Fischer

Familienfest statt Rafting steht Samstag in Tambach-Dietharz auf dem Plan – unter dem Motto „Abgesagt ist Angesagt!“ Weil Wildwasserrafting nicht mehr stattfinden kann, gibt es auf der Ochsenwiese ab 11 Uhr Kletterberge, Saurier-Bastelstände, Kinder-Mitmachprogramm mit Susi Sause sowie ab 19 Uhr eine Jump-Party mit den Soundmiezen – alles bei freiem Eintritt. Außerdem werden Führungen zur erdgeschichtlichen Tiefbohrung am Gallberg in Tambach-Dietharz angeboten, die die Grabungen an der Fossillagerstätte Bromacker begleitet.

Beim Gesundheitstag im Kurpark Friedrichroda „liegt Musike drin“

In Ohrdruf feiert die Interessengemeinschaft Schloss Ehrenstein 30-jähriges Bestehen. Am Samstag ab 15 Uhr spielen die Suhltaler auf, E.O.B.-Schlossband und Thors aus Tambach am Abend (Eintritt acht Euro). 13 Uhr geht es Sonntag weiter, ab 15 Uhr mit Linda Feller. Die Karte kostet zehn Euro.

Die Stadt Friedrichroda richtet am Samstag ab 11 Uhr den Gesundheitstag im Kurpark Friedrichroda aus. Unter anderem treten die Gruppe „Goldkaz“, Erfurter Akkordeonorchester „Robert Flache“, Harmonika-Freunde Friedrichroda und Sängervereinigung Harmonie auf.

Ernten wie zu Uropas Zeiten wollen Hörselgaus Heimatfreunde am Sonntag ernten – so das Wetter mitspielt. Foto: Oliver Bauer (Archiv)

Beim Cross-over-Orgelkonzert in der Blasiuskirche Friedrichroda ist am Samstag ab 17 Uhr Christoph Brückner, preisgekrönter Kirchenmusiker im Bistum Mainz und Fulda, zu erleben.

Hörselgaus Heimatfreunde wollen am Sonntag wie zu Uropas Zeiten ernten, kündigt Andreas Kley den Arbeitseinsatz an. Los geht es 13 Uhr mit einem Erntegottesdienst. Dann rattert alte Technik auf dem Vereinsgelände am Weinberg.

Zum Waldfest an den drei Teichen lädt der Waldverein Fröttstädt ein. Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens soll es am Sonntag, 6. August, neben Kaffee und Kuchen, Bratwurst und geräuchertem Fisch auch Blasmusik geben. Dazu spielen die Hermannsteiner Musikanten auf. Beginn ist 10 Uhr.

Der Musiksommer Bad Tabarz geht im Biergarten des Hotels „Am Burgholz“ weiter. Am Freitag ab 19 Uhr spielt Philip Bölter solo Blues und Folk. Am Samstag, ebenfalls ab 19 Uhr, setzt Thomas Prinz den Reigen mit Schlagern und Oldies fort. Beim Wintersteiner Svend Walter sollen am Sonntag ab 15 Uhr Liebhaber schöner Melodien und Rockfans gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.

Auf dem Heuberg rocken am Sonntag die Polars aus Gotha mit John Idan von der legendären Blues-Rockband Yardbirds an der Seite des Polars-Stammgitarristen Klaus Müller von Baczko. Beginn ist 13.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.