Johannes von Erdmann aus Frankfurt am Main spielt Donnerstag an der Trostorgel der Stadtkirche Waltershausen.

Fantasie, Vielfalt und Sommer in Tönen

Waltershausen. Johannes von Erdmann gibt Konzert an der Trostorgel der Stadtkirche Waltershausen

Am Donnerstag, 3. August, ist Johannes von Erdmann aus Frankfurt/Main zu Gast in der Stadtkirche Waltershausen. Der Organist, der sich durch seine Konzerte in Europa, Asien, Amerika sowie Rundfunk- bzw. Fernsehproduktionen, CD-Einspielungen und Gastspiele auf zahlreichen Musikfestivals viel Anerkennung verschafft hat, wird auf der historischen Orgel zu hören sein, die 1724 bis 30 von Heinrich Gottfried Trost erbaut wurde. Das Konzert beginnt 19.30 Uhr.

Das Programm spannt einen Bogen von Merula, einem frühbarocken Komponisten und Organisten aus dem 17. Jahrhundert, über Vivaldi, Mozart, Rinck und Rheinberger bis zu Thybo, einem dänischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Der Künstler werde die Konzertbesucher damit nicht nur auf eine Reise durch die Zeit, sondern auch durch verschiedene europäische Länder, mitnehmen, teilt Waltershausens Kantor Theopil Heinke mit. Trotz des momentan eher kühlen und regnerischen Wetters könnten sich die Gäste somit auf einen fantastischen, sommerlichen Abend freuen.

Der Eintritt für das Konzert kostet 10 Euro (ermäßigt 8 beziehungsweise 5 Euro). Die Kasse ist eine Stunde vor Konzertbeginn geöffnet.