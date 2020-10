Wer gestern aufmerksam durch den Gothaer Schlosspark gegangen ist, der konnte ein faszinierendes Farbenspiel erleben. Obwohl es zwar regnete, strahlten die Blätter der Laubbäume in goldenen Tönen. Maler wie van Gogh oder Monet hätten es nicht besser zu Papier bringen können.

Vermutlich ist es die derzeitige Situation, in der wir uns alle befinden, dass man verstärkt auf solche Details schaut und sie wahrnimmt. Zwar wohne ich seit mehr als 20 Jahren am Schlosspark, doch die Laubfärbung der Bäume ist mir auch erst in diesem Jahr so richtig bewusst geworden. Meine Bekannte hat dafür natürlich wieder ihre eigene Meinung. Sie meint, dass liege daran, dass man älter wird. Man würde viele Dinge anders wahrnehmen, als wenn man Kind oder noch Jugendlicher wäre.

Wenn man solche Momente erst jetzt bemerkt, dann hätte man ja vieles im Leben falsch gemacht. Aber das glaube ich nicht. Man muss nicht alles sehen, hören oder wissen. Die Hauptsache ist doch, dass man seine Neugierde nicht verliert. Das Leben bietet dazu die besten Möglichkeiten, egal ob man jung oder alt ist. Deshalb sollte man jede Gelegenheit nutzen, raus in die Natur zu gehen - bei Sonnenschein, Regen oder Wind. Zu entdecken gibt es vieles - man muss es nur wollen.