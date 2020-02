Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fasching für Gothaer Generation im Unruhestand

Alle, die faschingsbegeistert oder neugierig sind und vielleicht noch nie in Gotha zum Fasching waren, können sich im Rathaus auf dem Hauptmarkt noch Karten für den Seniorenfasching der Gothaer Karnevalsgemeinschaft (GKG) in der Stadthalle sichern. Unter dem Motto „Von Rio bis Kölle – wir reisen auf der Karnevalswelle“ lassen es die Narren am 15. Februar um 14 Uhr so richtig krachen. Spaß und gute Unterhaltung mit dem GKG-Präsidenten Konstantin Strensch, dem Prinzenpaar, Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) und dem Seniorenbeirat der Stadt sind garantiert. Tickets werden in der Abteilung Senioren im Rathaus zu folgenden Zeiten verkauft: Montag bis Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr sowie Freitag von 10 bis 12 Uhr.