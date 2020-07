Gotha. Trotz Corona-Einschränkungen bietet das Big Palais in Gotha Ferienspiele an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ferien im Big Palais

Die Ferienspiele der städtischen Jugendarbeit beginnen am 27. August im Kinder- und Jugendzentrum „Big Palais“ in der Schäferstraße 10 in Gotha. Sie gehen bis 22. August, jedoch unter Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise, teilt die Stadtverwaltung mit.

Den Rahmen bilden thematische Bau- und Filmwochen, innerhalb derer die Kinder und Jugendlichen handwerkliches Geschick erwerben können. Dazu gebe es Kletterspiele, Minigolf und gemeinsames Kochen. Es werden vier Gruppen angeboten, jeweils auf zehn Teilnehmer beschränkt und immer für zwei Wochen. Die Gruppen agieren von 9.30 bis 12.30 oder 13.30 bis 17 Uhr. Es ist erforderlich, sich unter Telefon: 03621/73 71 80 oder persönlich anzumelden. Zur Kontakt-Nachverfolgung gibt es Anmeldebögen.