Ferienhäuser können in Bad Tabarz gebaut werden

Einstimmig hat der Gemeinderat von Bad Tabarz am Mittwochabend beschlossen, ein Grundstück, zu dem ein Teil des ehemaligen Reitplatzes nahe des Tabbs-Bades gehört, an einen Investor aus dem Wartburgkreis zu verkaufen, der auf diesem Gelände Ferienhäuser errichten will – in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem erst kürzlich eröffneten Übernachtungsplatz für Wohnmobil-Urlauber. Spätestens ein Jahr nach der Bekanntmachung des Bebauungsplans muss er mit dem Bau der Ferienhäuser auf dem gut 5000 Quadratmeter großen Areal beginnen, so ist es vereinbart. Einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan für dieses Gebiet hatte der Gemeinderat Bad Tabarz als Grundlage bereits im vergangenen Jahr gefasst.