Fernwärme-Baustelle auf Spielplatz in Gothaer Moßlerstraße

Gotha. Ein Ende der Sperrung des Spielplatzes ist abzusehen. Grund der Verzögerung waren Lieferprobleme von Fernwärme-Rohren.

Auf dem seit mehreren Wochen gesperrten Spielplatz in der Gothaer Moßlerstraße wird wieder gearbeitet. Die Stadtwerke hatten nach einer Havarie die Hauptleitung der Fernwärmeversorgung provisorisch repariert. Wie es auf Nachfrage weiter heißt, kam es zu Verzögerungen wegen Lieferproblemen der Rohre. Derzeit werden die Schachtbauwerke in der Kita Moßlerstraße saniert, damit die Trasse nur einmal abgestellt werden muss. Im Nachgang soll der Spielplatz wieder hergestellt werden, was etwa eine Woche dauern soll.