Fernwärme-Vernetzung im Landkreis Gotha kommt voran

Gotha. Noch immer schlängeln sich die Autos auf dem Weg über die Europakreuzung an einem über 100 Meter langen Baufeld vorbei, das Teile der B7 in Anspruch nimmt.

Hinter dem Bauzaun geht es Meter in die Tiefe. Dort ist bereits sichtbar, welchem Zweck die Baustelle dient, derentwegen man nicht mehr von der Seebergstraße aus auf die Bundesstraße 7 auffahren kann. Schwarz ummantelte Fernwärme-Leitungen liegen dort inzwischen.

Die aktuelle Baumaßnahme heißt „Anbindung der Fichtestraße an die Stielerstrasse“ im Bereich Fernwärme und sei ein wichtiger Abschnitt zum Zusammenschluss der Teilnetze, teilen die Stadtwerke mit. Langfristiges Ziel sei es, dass Heizkraftwerk in Gotha-Siebleben einzubinden. Durch ein größeres Fernwärmenetz sei es möglich, effizienter und damit umweltschonender Gothas Einwohner mit Fernwärme zu versorgen. Die neuen Fernwärmeleitungen haben 219 Millimeter Innendurchmesser und 400 Millimeter Außendurchmesser, sind doppelt isoliert und ermöglichen einen effizienten Wärmetransport mit weniger Verlusten.

Auch das Stromnetz werde weiter ausgebaut. Es werden Mittelspannungs- und Niederspannungsleitungen verlegt. Neben der Wärme könne die erzeugte Elektroenergie so besser im Versorgungsgebiet verteilt werden. Die Leistung wird erhöht.

Parallel dazu werden Gasleitungen, ausgelegt für Mitteldruck und Niederdruck, in diesem Bereich erneuert. Hier gehe es um mehr Versorgungssicherheit, nicht um eine Kapazitätserhöhung.

Durch die Zusammenlegung von Baumaßnahmen könnten Kosten eingespart sowie Einschränkungen zum Beispiel im Verkehrsablauf verringert werden, wird weiter erörtert. Detlef Mölter, Geschäftsführer der Stadtwerke Gotha Netz GmbH: „Wenn Fernwärmeleitungen gebaut werden, nutzen wir die Aufgrabungsarbeiten, auch das Strom- und Gasnetz auszubauen beziehungsweise Leitungen zu erneuern.“

Die Arbeiten liegen im Plan. Anfang Dezember 2020 sollen sie fertig sein, teilen die Stadtwerke mit. Investiert werden 300.000 Euro für die neuen Gasleitungen, 270.000 Euro für die neuen Fernwärmeleitungen und 160.000 Euro für die neuen Stromleitungen. Aktuell ist federführend die PRT Energietechnik GmbH aus Stadtilm tätig.

Um wie geplant das Heizkraftwerk in Siebleben in das Netz einzubinden, werden die Arbeiten in der Fichtestraße fortgesetzt, allerdings erst 2022. Dann werden die Stadtwerke Gotha GmbH, die Stadtwerke Gotha Netz GmbH, der Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden und das Landesamt für Bau und Verkehr, Region Mitte an einer großen gemeinsamen Baumaßnahme beteiligt sein.„Wir gehen weiter den Weg umweltfreundlicher Fernwärmeversorgung für Gotha und prüfen derzeit für den Standort Siebleben neue regenerative und zukunftsfähige Varianten wie Wärmespeicher und Power-to-Heat“, fügt Dirk Gabriel, der Geschäftsführer der Stadtwerke Gotha hinzu.

Bereits 2017 hatte der Gothaer Stadtrat der Änderung des Flächennutzungsplanes für eine Wiese nördlich des Blockheizkraftwerkes Gotha-Siebleben zugestimmt. Die Fläche ist im Besitz der Stadtwerke und kommt für neue alternative energiewirtschaftliche Nutzungen in Frage.