Festakt für Gothaer Hochseilartist

Rudi Weisheit soll die Ehrenbürgerwürde der Stadt Gotha überreicht werden. Der Festakt dazu findet am 14. Oktober statt.

Gotha. Mit einem Festakt ehrt die Stadt Gotha den Hochseilartisten Rudi Weisheit, der die Ehrenbürgerwürde überreicht werden soll.

Hochseilartist Rudi Weisheit wurde durch den Stadtrat der Stadt Gotha die Ehrenbürgerschaft der Residenzstadt zugesprochen. Aus diesem Grund soll am 14. Oktober ein Festakt zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde im Gothaer Kulturhaus stattfinden. Beginn ist um 14 Uhr.

Das Festprogramm auf der Kulturhausbühne wird eingerahmt von Darbietungen der Geschwister Weisheit. Neben Stadträten, zahlreichen Ehrengästen und Familienangehörigen, sind auch die Bürgerinnen und Bürger zu diesem besonderen Ereignis eingeladen.

Wer am Festakt teilnehmen möchte, meldet sich bis zum 29. September im Büro des Oberbürgermeisters unter Telelefon: 03621/222336 oder per E-Mail: informationsamt@gotha.de an.