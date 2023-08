Feste um Kirchturm, Schützen und Orgel

Dieter Specht, Hans-Georg Seyfarth und Tobias Wolf (von rechts) tragen die abgenommene Wetterfahne des Mechterstädter Kirchturms in die Kirche. Sie ist samt Knopf auf den Boden geholt worden, um die Spitze, die seit zwei Jahren in bedrohlicher Schieflage ist, zu reparieren. Am Samstag, 26. August, wird die Kirchturmzier wieder aufgesetzt.

Kreis Gotha. Veranstaltungen im Landkreis Gotha: Friedenstein-Open-Air geht mit Sommernachtstraum weiter. Beim Lindenplatzfest in Mechterstädt werden Brücke eingeweiht und Turmknopf aufgesetzt.

Das kommende Wochenende hat im Kreis Gotha jede Menge Konzerte und Feste zu bieten.

In Mechterstädt soll zum Lindenplatzfest am Sonnabend, 26. August, die Marienkirche wieder ihren Turmknopf bekommen, der wegen Reparaturarbeiten abgenommen werden musste. Bevor er in luftige Höhen transportiert wird, können ab 10 Uhr in der Kirche Schriftstücke und Utensilien angeschaut werden, die später in der Zeitkapsel verschlossen werden, informiert Pfarrerin Christa Maria Schaller vorab. Das soll nach einer kleinen Andacht geschehen, die 13 Uhr in der Kirche beginnt. Danach wird der Turmknopf aufgesetzt.

Nächster Höhepunkt nach ihrer bereits vollzogenen Verkehrsfreigabe: gegen 13.45 Uhr die feierliche Wiedereröffnung der Brücke über die Hörsel zur Vippacher Gasse. Musikalisch begleiten die Hermannsteiner Blasmusikanten das Fest. Am Abend spielt die Gruppe The Thors. Viele Mechterstädter Vereine gestalten das Fest, darunter der Seniorenverein, die Feuerwehr, die Angler und der Traditionsverein. Angeboten werden Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Fisch. Die Heimatstube im Gemeindehaus wird von 15 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Beim Trödelmarkt und Dorffest in Cumbach wird wieder die Leinaer Straße des Friedrichrodaer Ortsteils bevölkert sein, hier eine Aufnahme von 2021. Foto: Peter Riecke (Archiv)

Beim Friedenstein-Open-Air geht es am Freitag, 25. August, 20 Uhr mit der philharmonischen Tanz-Gala „Sommernachtstraum“ weiter. Es spielt die Philharmonie Gotha-Eisenach unter Leitung von Markus Huber. Solisten der internationalen Opernszene wirken mit.

Die für Samstag geplante Barocknacht ist abgesagt worden. Dafür erhalten in barocker Kleidung gewandete Besucher am 26. August freien Zutritt ins Schloss Friedenstein und Herzogliche Museum, teilt die Stiftung mit.

Schwabhausens Schützenverein feiert 30-jähriges Bestehen mit einem Gemeindefest. Freitagabend geht es mit Disco los, Samstag, 14 Uhr mit Kinder- und Sportfest weiter. 20 Uhr spielte die Gruppe Swagger. Sonntag steht nach Festgottesdienst (10.30 Uhr) und Mittagessen das eigentliche Schützenfest an.

Plaudern aus dem Nähkästchen beim ersten Georgenthaler Stoffmarkt

Constanze Ulrich (Halle) und Udo Hemmann (Weimar) treten als „Duo Lavendel“ mit Violine und Gitarre beim Gräfenhainer Musiksommer auf. Foto: Philippe Heduit

Friedrichroda wartet am Wochenende wieder mit mehreren Veranstaltungen aus. Am Freitag wird im Brauhaus-Biergarten ein französisch-kulinarischen Kinoabend veranstaltet, Beginn: 20 Uhr. Dazu werden der Film „À la carte – Liebe geht durch den Magen“ gezeigt und typisch französische Speisen gereicht; Einlass: 18 Uhr. Die ersten 80 Eintrittskarten sind kostenfrei, ab der 81. Karte kostet der Eintritt fünf Euro pro Person.

Im Ortsteil Cumbach werden am Samstag 10 Uhr Trödelmarkt und Dorffest eröffnet. Musikalische Unterstützung gibt es durch die Schmerbacher Blasmusikanten und Alleinunterhalter Olaf aus Oberdorla.

Im Bergtheater Friedrichroda veranstalten ab 14 Uhr die Thüringer Bergteufel ein Country- und Rockfestival, unter anderem mit Bullriding-Rodeo, Falknerei und der Anna-Trinks-Band. Ab 19 Uhr spielt die Band Facility. Tickets zu 17,30 Euro gibt es unter www.ticketshop-thueringen.de

Beim Kurkonzert am Samstag ab 18 Uhr spielt im Kurpark Friedrichroda die Band Daily Dirt.

Freunde der Blasmusik sind am Sonntag ab 10.30 Uhr zum Frühkonzert auf dem Hüllrod in Finsterbergen richtig. Diesmal spielen die Schmerbacher Blasmusikanten.

Am Heuberghaus gibt es Rockmusik mit den Polars am Sonntag ab 13.30 Uhr.

In Brüheim wird am Freitag der 200. Geburtstages der Hesseorgel mit Festgottesdienst in der Kirche gefeiert, Beginn: 18.30 Uhr. Der Kirchenmusikdirektor Jens Goldhardt und Kantor Chris Rodrian wollen aus dem Geburtstagskind fantastische Klänge zaubern. Auf dem Edelhof werden anschließend Mitglieder des Geschichts- und Heimatverein Brüheim die Gäste bewirten.

In Luisenthals Kirche gibt der Sängerkranz Laucha am Sonntag ein Konzert, ab 14 Uhr nach einer kurzen Andacht. Bei Kaffee und Kuchen soll der Nachmittag ausklingen.

Der Gräfenhainer Musiksommer wird am Sonntag 17 Uhr fortgesetzt. Unter dem Titel „Violine trifft Gitarre“ werden Constanze Ulrich (Violine und Gesang) und Udo Hemmann (Gitarre und Gesang) den Gästen eine musikalische Reise von Klassik bis Blues präsentieren. Eintritt: 10 Euro.

Beim ersten Georgenthaler Stoffmarkt wird am Samstag aus dem Nähkästchen geplaudert. Im Hof in der Auestraße 1 werden von 11 bis 17 Uhr Stoffe, Spitze, Knöpfe, Kleidung und vieles mehr geboten.

Beim Altenberger Museumsnachmittag fällt am Sonntag die Vorführung „Fassaden-Aufschrift für das Johannisbergmuseum“ aus gesundheitlichen Gründen aus, teilt Leiterin Sabine Marx mit. Trotzdem werde das Museum wie üblich von 14 bis 17 Uhr geöffnet.