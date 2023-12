Soziales Damit auch Obdachlose in Gotha ein Festessen erhalten

Gotha Der örtliche Rotary-Club unterstützt die Begegnungsstätte Liora des Diakoniewerks Gotha. Sie hilft Armen und Obdachlosen.

Die Begegnungsstätte Liora kann auf Gothas Rotarier bauen. Am Donnerstag haben Norbert Kaschek und Fritz Keller vom Vereinsvorstand des Rotary-Clubs der Liora-Leiterin Sabine Hertzschuch einen Scheck über 4000 Euro überreicht.

Seit mehreren Jahren bringen die Rotarier im Advent Geld zu Liora. Die jetzige Summe setze sich aus persönlichen Spenden der 46 Rotarier zusammen, sagt Norbert Kaschek, langjähriger Chef der Stadtwerke Gotha.

Rotary-Club Gotha trägt dieses Jahr 42.000 an Spenden zusammen

Der Rotary-Club Gotha habe dieses Jahr 42.600 Euro an Spenden übergeben. Die größte Summe, 10.000 Euro, ist für sogenannte aktuelle Anlässe bereitgestellt worden. Unter anderem zum Kauf eines Kinderwagens für die Johanniter, für Gothas Jugendparlament oder zum Jubiläum des Konzertchors Gotha, nennt Keller einige Beispiele. In Namibia kann eine Suppenküche in einem Armenviertel der Küstenstadt Swakopmund auf die Gothaer Rotarier zählen, ebenso die Ukrainefreunde Gotha für Hilfstransporte.

Liora hilft das Geld, laufende Kosten zu decken. Zum Betreiben der Anlaufstelle für Bedürftige am Klosterplatz sind jährlich etwa 170.000 Euro nötig. Davon müssen 60.000 Euro aus Spenden finanziert werden, sagt Sabine Hertzschuch über den Unterhalt der Begegnungsstätte in Regie des Diakoniewerks Gotha. Dieses Jahr seien die Ausgaben für Lebensmittel in die Höhe geschnellt. Welche Auswirkungen anhaltende Inflation und gestiegene Stromkosten haben, lasse sich erst mit Vorliegen der Abschlussrechnung sagen.

Liora ist eine Anlaufstelle für Obdachlose. Die ersten stehen zumeist am Morgen vor Öffnung an der Tür. Bis zu 15 Menschen ohne feste Bleibe seien es am Tag, berichtet Sabine Hertzschuch. „Das sind die, die zu uns kommen.“ Wie hoch die Dunkelziffer sei, lasse sich nicht sagen.

Der Abriss der Ruine an der Gartenstraße stelle für Obdachlose eine neue Herausforderung dar, weiß Christina Hartung. „Sie hatten dort ein Dach überm Kopf.“ Seit zwei Jahren koordiniert Hartung beim Diakoniewerk Gotha die Wohnungsnotfallhilfe. Ob es in Gotha eine steigende Zahl von Obdachlosen gebe oder das dem Umstand geschuldet sei, dass die Wohnungsnotfallhilfe eingerichtet wurde, lasse sich nicht sagen.

Fest steht: Am Samstag, 23. Dezember, gibt es für Obdachlose und Bedürftige bei Liora ein Festessen für etwa 60 Personen. Die Rotarier werden Liora weiter unterstützen. Anfang Januar werde sondiert, was 2024 noch auf die Spenden-Agenda rücke, sagt Kaschek.