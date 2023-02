Festnahme unter Federführung der Kripo Gotha beendet Einbruchsserie

Gotha. 25-Jähriger Erfurter zwei Wochen nach der Tat verhaftet. Er wird des Einbruchs in eine Waltershäuser Apotheke und ein Erfurter Schnellrestaurant verdächtigt.

Ein 25-Jähriger Erfurter ist bereits vor einer Woche festgenommen worden, wie die Landespolizeiinspektion Gotha Dienstag mitteilt. Der Festgenommene sei gegenwärtig für zwei Einbruchsdiebstähle im Landkreis Gotha und Erfurt dringend verdächtig. Er soll am 2. Februar diesen Jahres in eine Apotheke in Waltershausen und drei Tage zuvor in ein Schnellrestaurant im Erfurter Norden eingebrochen zu sein.

Zwei Apotheken waren am 2. Februar das Ziel von Einbrechern. Aus einer Apotheke in der Hauptstraße ist ein Tresor gestohlen worden. Zugleich wurde versucht, in eine Apotheke in der Heinrich-Heine-Straße einzubrechen, hieß es damals. Die Festnahme sei mit Beteiligung mehrerer Polizeidienststellen und der Staatsanwaltschaft Erfurt erfolgt. Der Beschuldigte wurde aufgrund eines Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Nach der Festnahme habe es Durchsuchungsmaßnahmen im Bereich Erfurt gegeben, die zur Aufklärung weiterer überregionaler Straftaten führten. Die Tatbeteiligung des Beschuldigten an weiteren Taten werde geprüft. Das Ausmaß der Serie sowie die Sachschadenshöhe und Werte des Diebesgutes seien noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, heißt es in einer Mitteilung weiter.