Waltershausen. Das Freizeitzentrum Gleisdreieck Waltershausen lädt in den Winterferien zur traditionellen Veranstaltung „Eis in Flammen“ ein.

Feuerspektakel im Gleisdreieck Waltershausen

Am 9. Februar gibt es wieder „Eis in Flammen“ auf der Eisbahn im Freizeitzentrum Gleisdreieck. Die Gäste erleben ab 13 Uhr Flammenspektakel, eine Lasershow, Pyroeffekte und Musik mit DJ Maik Nowotny, kündigt Sebastian Spelda, der Leiter des Freizeitzentrums, an.

Das Highlight werden in diesem Jahr zwei Vorführungen der Feuerfünkchen aus Erfurt sein. Der Kindergarten Schönrasen präsentiert sich mit Kinderschminken und Stockbrotbacken am Lagerfeuer. Kerzenziehen, Zinngießen und ein kulinarisches Angebot werden ebenfalls vorbereitet.

Auch an diesem Tag können die Gäste wie gewohnt ab 10 Uhr Eislaufen. Ab 13 Uhr gilt wegen der Veranstaltung jedoch ein gesonderter Eintrittspreis von sechs Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder. Saisonkarten haben an diesem Nachmittag keine Gültigkeit.

Vom 8. bis 16. Februar ist die Eisbahn täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.