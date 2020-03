Feuersprung-Übung für die Wehren des Kreis Gotha

Ihre erste Ausbildungseinheit in einem Brandcontainer absolvierten am Samstag zwölf Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis Gotha. Dazu nutzten sie bei der Wölfiser Feuerwehr einen umgebauten Baucontainer, der für Simulationszwecke eines Brandeinsatzes dienen soll.

Die Anlage stellt ein Novum für die Floriansjünger dar, müssen sie doch für die sogenannte Heißausbildung nicht mehr nach Bad Köstritz fahren, wo es ebenfalls solch eine Anlage für Übungszwecke gibt. Mittels Förderung durch die Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha, die 15.000 Euro für den Brandsimulationscontainer zur Verfügung stellte, kann der Landkreis nun seinen Floriansjüngern optimale Trainingsbedingungen bieten, erklärt Landrat Onno Eckert (SPD).

Der Container wurde umgebaut, das heißt, er wurde um einige Details erweitert. Eingesetzt wurden am anderen Ende eine Tür und ein Schornstein auf dem Dach. Des Weiteren wurden im Inneren ein Bereich abgetrennt, wo der Container befeuert werden kann, ein Anschluss für eine Schlauchleitung gehört ebenso dazu. Grund dafür ist, dass in der Übungsanlage ein „Flashover“, auch als Feuersprung bezeichnet, nachgestellt wird.

Nachdem ein Holzfeuer in dem Container entzündet wurde, setzten sich die Floriansjünger, unter ihnen auch Landrat Eckert, mit Atemschutzgeräten, Helmen, Handschuhen und Flammschutzhauben ausgestattet, auf den Containerboden. Zwei Ausbilder leiteten sie an und gaben Hinweise, was sie zu tun haben. Durch das Öffnen der Containertür wurde Sauerstoff ins Innere zugeführt, sodass das Feuer Nahrung bekam. Kreisausbilder Rene Euchler kontrollierte mit einer Wärmebildkamera die Temperatur, die nach kurzer Zeit 250 Grad erreichte.

Künftig sollen die Kameraden der insgesamt 90 Feuerwehren im Kreis ihre Heißausbildung in Wölfis abhalten. Geplant sind insgesamt vier Ausbildungseinheiten im Jahr. Auch die Berufsfeuerwehr Gotha wird künftig nach Wölfis zur Ausbildung kommen.