Feuerwehr Gotha vermisst Wärmebildkamera

Gotha. Gerät wird nach Löscheinsatz auf Gewerbebrachfläche in Gotha-Nord vermisst. Stadtverwaltung bittet um Mithilfe

Die Feuerwehr der Stadt Gotha vermisst eine Wärmebildkamera. Am Freitag, 14. Juli, war die Berufsfeuerwehr der Stadt Gotha in der Zeit von 16.10 bis etwa 17.30 Uhr im Bereich einer Gewerbebrachfläche, im Bereich des ehemaligen Allkaufs in Gotha Nord, zu einem Flächenbrand im Einsatz. Nach Beendigung der Arbeit sei wie üblich alles zusammengepackt und einsatzbereit gemacht worden.

Bei Folgeeinsatz fiel der Verlust einer Kamera auf

Laut Informationen der Gothaer Stadtverwaltung fiel dann bei einem Folgeeinsatz, etwa eine Stunde später, auf, dass die Wärmebildkamera, welche vorher in der Schillerstraße noch benutzt und auf das Fahrzeug gelegt wurde, nun nicht mehr vorhanden war. Die Stadt und die Feuerwehrleute gehen davon aus, dass die Kamera wahrscheinlich dort oder auf der Rückfahrt zur Feuerwache verloren gegangen sein könnte.

Trotz mehrfacher Absuche direkt nach Bekanntwerden am Freitag und auch noch mehrmals über das gesamte Wochenende, ist die Wärmebildkamera am Einsatzort und auch auf der Fahrstrecke im Bereich Schillerstraße, Hohe Straße, Gartenstraße, Oststraße, Gartenstraße und Langensalzaer Straße nicht gefunden werden. Die Stadtverwaltung bittet um sachdienliche Hinweis, ob jemand die Kamera eventuell gesehen hat.