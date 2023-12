Feuerwehr verhindert im Landkreis Gotha Tragödie

Cobstädt Ein Gasaustritt in einem Einfamilienhaus hat im Landkreis Gotha fast für eine Tragödie gesorgt. Rettungskräfte können das Schlimmste verhindern und werden zum Lebensretter.

Im Landkreis Gotha hat die Feuerwehr am Freitag vermutlich eine Tragödie verhindert. Wie die Polizei am Samstag informierte, erreichte die Rettungsleitstelle des Landkreises ein Notruf über eine bewusstlose Person in einem Einfamilienhaus in Cobstädt. Als der Rettungsdienst vor Ort eintraf, schlugen deren CO-Warnmelder Alarm. Die alarmierte Feuerwehr konnte schließlich unter Atemschutz einen 37-Jährigen lebend aus dem Wohnhaus retten.

Drei weitere Personen - darunter zwei Kinder - konnten noch vor Eintreffen der Rettungskräfte das Gebäude eigenständig verlassen. Die Drei wurden anschließend zur Beobachtung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Auch der 37-Jährige kam in ein Krankenhaus, wobei dessen Gesundheitszustand zunächst als kritisch eingestuft wurde, dieser aber mittlerweile außer Lebensgefahr sei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei werde von einer unsachgemäßen Handhabung des 37-Jährigen mit einer Propangasflasche in Verbindung mit einem Heizgerät ausgegangen. Das Wohnhaus wurde von der Feuerwehr gelüftet und stand am frühen Abend wieder als Wohnraum zur Verfügung.

