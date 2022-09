Feuerwehrfest in Seebergen

Am Gerätehaus in Seebergen hatte Drei-Gleichen-Bürgermeister Jens Leffler (2. von links) 2021 die neue Schutzkleidung an die Vertreter der freiwilligen Feuerwehren aus den acht Ortsteilen übergeben.

Seebergen. Anlässlich 325 Jahre Löschwesen gibt es am Gerätehaus Seebergen Wettkämpfe der Jugendwehren und ein buntes Programm.

In Seebergen geht es Schlag auf Schlag. Nach den Thüringer Ortsmeisterschaften am vergangenen Samstag wird dieses Wochenende Geburtstag der Feuerwehr gefeiert. Die blickt auf 325 Jahre Löschwesen im Ort. Zum Feuerwehrfest wird die Allee gesperrt, kündigt Ortsteilbürgermeister Hartwig Gieße (CDU) an. Los geht es Samstag, 10 September, 10 Uhr am Gerätehaus mit einem Wettkampf der Jugendwehren aus Seebergen und umliegenden Orten. Ein ausrangiertes Auto stehe den Floriansjüngern dafür zur Verfügung. Die Feier beginnt 14 Uhr. Den Festreden folgt ein buntes Programm. Der Seeberger Carneval Club will auch auftreten. Am Sonntag, 11. September, zum Gemeindefest ist das Gerätehaus Anlaufstation der Drei-Gleichen-Sternenfahrt.