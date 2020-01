Feuerwerkspektakel am Friedrichrodaer Berghotel

Die Bewohner der Kurstadt Friedrichroda und die Urlauber im Ahorn-Berghotel erlebten zum Jahreswechsel wieder ein großes Silvesterfeuerwerk. Nicht nur vor dem Hotel staunten die Gäste, sondern auch in der Umgebung, denn die glitzernden und farbigen Raketen konnten bei klarer Nacht sehr gut beobachtet werden. Das Silvesterfeuerwerk am größten Hotel in Thüringen ist bereits seit vielen Jahren Tradition. Doch nicht nur in Friedrichroda begrüßten Jung und Alt das neue Jahr mit Raketen, sondern auch in den anderen Städten und Gemeinden des Landkreises Gotha.