Filmabend im Bad Tabarzer Winkelhof

Bad Tabarz. Das Sommerkino im Bad Tabarzer Kurpark Winkelhof beginnt am 12. Juli mit der Filmkomödie „Der Nachname“.

Seit vielen Jahren veranstaltet der Bad Tabarzer Förderverein, den bei Jung und Alt beliebten Kinosommer. So wird am Mittwoch, 12. Juli, auf der Freilichtbühne im Kurpark Winkelhof der Film „Der Nachname“ gezeigt. Beginn des Sommerkinos ist um 21.30 Uhr. Dabei handelt es sich um die deutsche Filmkomödie von Sönke Wortmann, die im vergangenen Jahr in die Kinos kam. Bei dem Film handelt es sich um die Fortsetzung zur Komödie „Der Vorname“. Dieselbe Familie kommt im Urlaub zusammen und befördert wieder in sehenswerten Auseinandersetzungen Geheimnisse zu Tage.

Beim Sommerkino können Zuschauer auf der riesigen Leinwand erlesene Filme erleben. Ziel des Fördervereins ist es, die Attraktivität des Ortes zu steigern.