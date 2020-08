Am Hammerteich in Georgenthal lohnt eine Pause – zum Fahren mit Kahn und Wassertreter oder um den neuen Steg zu erkunden.

Georgenthal. Die Kahnstation in Georgenthal hat noch bis zum 3. Oktober geöffnet.

Filmset-Schwan Gottfried wartet am Hammerteich auf Gäste

Noch bis zum 3. Oktober dauert die Saison für eine Gondelpartie auf dem Hammerteich in Georgenthal – ob nun im Tretboot als Schwan oder im klassischen Ruderboot. Das bietet sich auch als schönes Ausflugsziel für die letzte Sommerferienwoche in Thüringen an. Geöffnet ist montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 19 Uhr. Ein Tretboot-Schwan aus Georgenthal hatte vor zwei Jahren bei den Bayreuther Festspielen für Furore gesorgt. Während Dreharbeiten eines Filmteams diente „Gottfried“ vom Hammerteich mit dem Schriftzug „Grüße aus Georgenthal“ als Plattform für Interviews.