Finanzielle Hilfe vom Freistaat für Landkreis und Stadt Gotha

200 Millionen Euro zusätzlich erhalten die Thüringer Kommunen zur Abfederung der Einnahmeausfälle in der Corona-Krise. In einem im Thüringer Landtag beschlossenen Paket fließt den Landkreisen und Städten Geld zu, um in schwieriger Haushaltslage zu helfen, teilt der Landtagsabgeordnete Matthias Hey (SPD) mit. Aus der Kommunalen Finanzgarantie, auf die sich die rot-rot-grüne Koalition mit der CDU einigte, erhalte der Landkreis Gotha 2021 zusätzlich 3.580.000 Euro, die Stadt Gotha 2.610.000 Euro, errechnete die SPD-Fraktion.

100 Millionen Euro kommen aus der Aufstockung der Schlüsselmasse im Kommunalen Finanzausgleich und 80 Millionen Euro aus dem Ausgleich von Steuermindereinnahmen. Die SPD-Landtagsfraktion hatte sich eingesetzt auf Zweckbindung und Spitzabrechnung zu verzichten. Zusätzlich werde es noch einmal Geld für Gotha geben, weil der Kulturlastenausgleich um 10 Millionen Euro erhöht wird. Er steht Orten wie Gotha zu, die besondere kulturelle Einrichtungen unterhalten. Außerdem werden 10 Millionen Euro für Kur- und Erholungsorte bereitgestellt, da ihnen besondere Lasten durch ausbleibende Gäste entstehen. Bad Tabarz und Friedrichroda profitieren. Im Landtag werden noch Details festgelegt. Anfang 2021 könnten die Gelder fließen.