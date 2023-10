Firma aus dem Kreis Gotha überzeugt mit innovativer Idee und sahnt 10.000 Euro ab

Dieter Ortmann am Computer und Christine Scheffler testen eine VR-Brille. (Archivbild)

Waltershausen. Der Anbieter von Solaranlagen hat einen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Mit diesem Projekt konnte sich das Unternehmen durchsetzen.

Der Anbieter von Solaranlagen Maxx Solar und Energie aus Waltershausen hat einen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Wie der Rat für Nachhaltige Entwicklung am Dienstag mitteilte, ist das Unternehmen einer von vier Gewinnern in der höchsten Kategorie „Zukunft – Transformation“ des Wettbewerbes „Projekt Nachhaltigkeit“. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Maxx Solar und Energie habe einen innovativen Ansatz entwickelt, um dem Fachkräftemangel in der Energiebranche entgegenzuwirken. Vor allem mit dem eigenen Campus konnte die Firma überzeugen. Bei der Ausbildung setzt das Unternehmen nicht nur auf technische Möglichkeiten vor Ort, sondern macht Schulungen für angehende Fachkräfte auch weltweit zugänglich. Diese Initiative werde bereits von Solarunternehmen in verschiedenen Ländern genutzt und trage zur Lösung globaler Energie- und Umweltprobleme bei, hieß es in der Mitteilung.

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung ist ein beratendes Gremium der Bundesregierung. Der Rat besteht aus 15 Männern und Frauen und vergibt den Nachhaltigkeitspreis jedes Jahr. Ausgezeichnet werden Projekte, die durch mit Transformationspotenzial, Tragweite und Modellcharakter bestechen.