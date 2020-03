Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Flächennutzungsplan der Gemeinde Nessetal wird dieses Jahr beschlussreif

Schon als Verwaltungsgemeinschaft Mittleres Nessetal haben die jetzigen Ortsteile der Landgemeinde Nessetal begonnen, einen Flächennutzungsplan zu erarbeiten. Er sei ein wichtiges Instrument für die Entwicklung in den nächsten 15 bis 20 Jahren und schaffe Planungssicherheit, erläutert Eva-Marie Schuchardt (Freie Wähler), die Nessetal-Bürgermeisterin. Denn in einem solchen Dokument würden Gebiete fürs Wohnen, für Gewerbe und Industrie sowie Tourismus ausgewiesen, was wiederum Grundlage für Bebauungspläne in den einzelnen Dörfern sei. Der Flächennutzungsplan zeigt, wo alte Wohnbebauung vorhanden und wo neue möglich ist.

Gebiete für Wohnungsbau, Handel und Windkraft In Goldbach wird zum Beispiel ein Areal für Handel gekennzeichnet, wo sich bereits ein Lebensmittelmarkt befindet und wo an gleicher Stelle ein neuer gebaut werden soll. Sichtbar wird auf dieser riesigen Karte zudem, wo die Trasse der künftigen B 247 als Umgehungsstraße von Westhausen und Warza entlangführen könnte. Des Weiteren sind Vorranggebiete fürs Errichten von Windkraftanlagen ausgewiesen – in der Gemeinde Nessetal gibt es bereits eine große Anzahl von Windrädern, und weitere werden momentan gebaut, zum Beispiel bei Wangenheim. „Der Entwurf unseres Flächennutzungsplanes ist bereits zweimal öffentlich ausgelegt worden. Die Träger öffentlicher Belange wurden dazu gehört“, sagt Eva-Marie Schuchardt. Argumente und Hinweise seien entweder entkräftet oder eingearbeitet worden. Mit diesen Änderungen müsse das Dokument nun noch einmal öffentlich ausgelegt und alle, die davon betroffen sind, beteiligt werden. Das geschehe voraussichtlich ab Mai oder Juni. Danach werde die endgültige Fassung geschrieben, die schließlich im Oktober dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden könne. „Dann haben wir eine gute Arbeitsgrundlage für die nächsten zwei Jahrzehnte“, sagt die Bürgermeisterin. Klargestellt werde damit auch, was in jedem Ortsteil zum Innen- und zum Außenbereich gehört. Das sei zum Beispiel wichtig für Wohnbauvorhaben, wenn Lücken bebaut oder alte Höfe neu genutzt werden sollen.