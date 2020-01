Flohmarkt in Gotha: Von Pickelhauben und Zeiss-Ferngläsern

„Das ist ein Lupe, junger Mann“, sagt die Frau forsch, ohne sich auf ihrem Stuhl zu bewegen. Inmitten des Carrés aus Klapptischen hat sie sich in Stellung gebracht und beobachtet die Stöbernden wie eine Jägerin auf einem Hochsitz. Der junge Mann wirkt aufgescheucht, setzt zur Rechtfertigung an und sucht dann doch das Weite, als die sitzende Dame bereits neue Besucher im Blick hat.

Die Tischlupe, die an diesem Abend noch mehrere Besucher verwundert untersuchen, ist eines dieser Objekte, die man nur noch auf dem Flohmarkt findet. Die Technik ist überholt, der Lack nicht mehr makellos. Und doch suchen viele Besucher auf Flohmärkten nach eben solchen Unikaten. Neu muss es nicht sein, Charme soll es haben und am besten noch eine weitreichende Herkunftsgeschichte.

Handgemachten Schmuck hat die Magdeburgerin Franziska Thon auf dem Nachtflohmarkt verkauft. Foto: Lutz Ebhardt

Eine interessante Vita haben die Gegenstände auf den Tischen der Dame allemal: Neben Lampen aus DDR-Produktion und Zeitungen aus den 1930er-Jahren finden sich Faschingsmasken der Ohrdrufer Firma Franke. Als das Unternehmen nach der Wende schloss, sicherte sie sich die letzten Exemplare, erzählt sie.

Handgemachte Ohrstecker und Amuletts

Doch nicht nur Altes wird beim Nachtflohmarkt in der Stadthalle angeboten. Mit kleinen Preisschildern versehen ist auch, was gerade erst hergestellt wurde. Franziska Thon ist mit handgemachtem Schmuck aus Magdeburg angereist. Die Ohrstecker und Amuletts fertigt sie aus Bildern, die sie druckt und in die Rohlinge aus Glas einarbeitet.

Im Winter und Herbst ist Franziska Thon auf vielen Flohmärkten unterwegs, dann ist Saison für das abendliche Stöbern. Im Frühling und Sommer wird das Sortiment unter freiem Himmel aufgebaut.

Marktleiterin Andrea Mörstedt mit einer Zeitung aus dem Jahr 1931. Foto: Lutz Ebhardt

Die Mischung macht’s, glaubt Marktleiterin Andrea Mörstedt. Antikes und Modernes, Seltenes und Praktisches müssen dabei sein. Bei Besuchern und Verkäufern sei der Andrang auf den Nachtflohmarkt in der Gothaer Stadthalle groß gewesen. Weil die Stände sogar überbucht gewesen seien, musste an vielen Ecken noch gerückt werden, um Platz zu machen. „Und unsere Händler sind weit gereist: Aus Zwickau, Fulda und Bayern kommen sie“, berichtet die Ilmenauerin.

Aus Buttstädt im Landkreis Sömmerda ist Robert Stefan angereist. Er bietet Kleinteiliges aus einer fernen Galaxie: Lego-Raumschiffe der Star-Wars-Filmreihe. Er weiß, dass manche Sets bei Sammlern hochgehandelt werden. Und noch wertvoller seien die Star-Wars-Lego-Figuren: „Manche Figuren kosten mehr als die ganzen Sets.“ Ihm gehe es jedoch darum, zu Hause Platz zu schaffen und etwas Geld für seine Kinder dazuzuverdienen.

“Peter vom Trödel“ verkauft Im Foyer der Stadthalle Pelzmäntel. Foto: Lutz Ebhardt

Urgestein handelt mit Mäntel und Mützen aus Pelz

Professionell handelt hingegen Göran Klatt. Am Stand des Gothaers finden sich echte Antiquitäten, wie eine Pickelhaube, die Klatt auf etwa 1890 datiert. Solche Sammlerobjekte findet nur, wer weiß, wo er suchen muss. Gezielt kauft Göran Klatt bei anderen Händlern. Von Kaufplattformen im Internet hält er sich indes fern.

Ein echtes Flohmarkt-Urgestein wartet schließlich im Foyer auf Käufer. Man kenne ihn als „Peter von Trödel“, sagt der 79-Jährige aus dem Werratal. „Aber ja nicht Trödel-Peter!“, betont er. Neben einem Spiegel und einem Portrait einer Romanow-Prinzessin hat er Pelzmäntel und -mützen drapiert. Seine Tochter bringt ihm einen Kaffee, immerhin soll der Flohmarkt noch bis 23 Uhr andauern. Modellstehen mit den Tierfell-Accessoires lehnt sie jedoch ab. „Ich trage nicht einmal Mützen mit Pelzbommeln“, begründet sie. Der Vater winkt schmunzelnd ab und dankt für den Kaffee.

