Flora und Fauna des Großen Inselsberges

Neudietendorf. Vortrag in Neudietendorf rückt die Besonderheiten des Gipfels ins Blickfeld

Der Inselsberg rückt am kommenden Freitag, 25. November, um 19 Uhr bei einem Vortrag in Neudietendorf im Saal Drei Rosen (Zinzendorfstr. 1) ins Blickfeld. Über dessen Flora und Fauna werden Cornelia Schuster (Goldbach) und Ronald Bellstedt (Gotha) sprechen. Der exponierte und weithin sichtbare Große Inselsberg liegt inmitten verschiedener Schutzgebiete. Teile der Südabdachung sind Totalreservat. Das Plateau des Inselsberges selbst ist zwar aus den Schutzgebieten herausgenommen, jedoch von diesen vollständig umgeben. Gleichzeitig ist das Plateau des Großen Inselsberges einem großen touristischen Nutzungsdruck ausgesetzt. Im Vortrag sollen die besonderen klimatischen, faunistischen, floristischen und pflanzengeografischen Besonderheiten und des am höchsten gelegenen, intakten Buchenwaldes der Mittelgebirge Deutschlands vorgestellt werden. Der Eintritt ist frei.