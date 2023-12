Flugzeuge lösen Explosionsgeräusche überm Kreis Gotha aus

Ein Kampfflugzeug vom Typ „Tornado“ des Taktischen Luftwaffengeschwaders der Bundeswehr setzt zur Landung auf dem Fliegerhorst an.

Gotha Detonationen sorgen für Aufregung und Rätselraten im Kreis Gotha. Das löst weiträumige Suche von Polizei und Feuerwehr nach der Ursache aus.

Zwei heftige und weit übers Land vernehmbare Detonationen haben Freitagabend, 8. Dezember, für Aufregung und Rätselraten im Kreis Gotha gesorgt. Die Knallgeräusche seien in weiten Landesteilen zu spüren und zu hören gewesen. Etwa in Grabsleben. „Zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr hörten wir es zweimal hintereinander knallen und ein an unserem Stubenfenster hängendes Glockengebinde hat geklirrt“, berichtet etwa Monika Kuno. Ähnliches vermeldet eine Anruferin aus Siebleben oder unser freier Mitarbeiter Heiko Stasjulevics aus Gotha-West.

In Grabsleben klirrt hängendes Glockengebinde am Fenster

Eine Kollegin aus Mühlhausen teilt mit, dass es dort gegen 18.25 zwei Detonationen gegeben hat. Es habe nicht wie ein mutwillig zerstörter Zigarettenautomat geklungen. Gut vernetzte Feuerwehrleute aus dem Kreis sagen: Die Luftschläge seien bis Coburg und Suhl zu hören gewesen.

Laut Aussage der Rettungsleitstelle Gotha soll es insgesamt zwei Erschütterungen gegeben haben. Was wie zwei Explosionen klang, rief im Kreis Gotha sofort Feuerwehren und Polizei auf den Plan, die nach möglichen Explosionsherden suchten. Ihre Aufmerksamkeit richtete sich zuerst auf den Raum Boxberg, Emleben, Leina. Bei Leina sei ein Lichtkegel zu sehen gewesen. An Ort und Stelle habe sich das als ein Feuer in einer Feuerschale entpuppt.

Auch auf Schloss Tenneberg bei Waltershausen fuhren die Beamten vor, wo gerade die dritte Waltershäuser Schlossweihnacht eröffnet worden war. Torsten Fürtig, der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Waltershausen, stand zu dem Zeitpunkt auf dem Hof von Schloss Tenneberg, als er es zweimal deutlich knallen hörte, wie er sagt. Sofort habe sein Telefon ununterbrochen geklingelt. Etliche Leute wollten wissen, was das gewesen sei.

Kampfflugzeuge der Bundeswehr fliegen über Thüringen

Nichts war explodiert. Bei den Knallgeräuschen soll es sich um zwei Kampfflugzeuge des Taktischen Luftwaffengeschwaders der Bundeswehr gehandelt haben, die mit Überschallgeschwindigkeit über Thüringen geflogen seien. Weil diese die Schallmauer durchbrachen, haben dies zu explosionsähnlichen Geräuschen geführt. Laut Gothas Feuerwehrchef Andreas Ritter konnte am Freitag nach 19 Uhr Entwarnung gegeben und die Suche abgebrochen werden.

Torsten Fürtig erinnert sich an Kinder- und Jugendtage zu DDR-Zeiten, als öfters Mig-21-Jäger im Tiefflug überm Himmel donnerten - mit Überschall und Knall.