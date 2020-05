Der Geschichtsverein Altenbergen-Catterfeld, hier Sabine Marx, hat in der Alten Schule in Altenbergen ein Heimatmuseum aufgebaut.

Gotha. Museen können sich noch bis 30. Juni bewerben. Schipanski bietet eine Bürgersprechstunde per Telefon an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Förderung für das beste Heimatmuseum im Kreis Gotha

Diesen Donnerstag, 14. Mai, bietet Bundestagsabgeordneter Tankred Schipanski (CDU) eine telefonische Bürgersprechstunde an. Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise findet diese jedoch per Telefon statt. Unter Telefon: 03621/30 44 25 können in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr Fragen und Anliegen direkt mit ihm besprochen werden.

Schipanski weist ferner auf die Förderung von Kulturprojekten durch die Stiftung „Lebendige Stadt“ hin. Für das Jahr 2020 stehen Heimatmuseen im Fokus. „Unsere Museen im Landkreis Gotha und dem Ilm-Kreis bieten tolle Möglichkeiten, um mehr über unsere Natur, Geschichte und Kultur zu erfahren“, sagt er. Er möchte lokalen Museen ermuntern, sich bei der Ausschreibung zu beteiligen.

Mehr Infos gibt es online unter www.lebendige-stadt.de/stiftungspreis. Die Frist für die mit 15.000 Euro dotierte Ausschreibung endet am 30. Juni.