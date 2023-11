Forscher entdecken winzige Krebse in Thüringen

Friedrichroda. Zwei Forscherteams untersuchen Höhlen des Unesco-Geoparks Inselsberg – Drei Gleichen in Thüringen. Deutsch-griechisches Projekt soll 2024 in Thüringen fortgesetzt werden.

Höhlen in Griechenland sowie im Kreis Gotha und Wartburgkreis sind von zwei Forscherteams der Unesco-Geoparks Inselsberg – Drei Gleichen und Chelmos Vouraikos untersucht worden. Im Rahmen einer deutsch-griechischen Kooperation nahmen sie mit den Universitäten Jena und Patras vom April 2022 bis November 2023 in Thüringen die Altensteiner Höhle in Bad Liebenstein, die Marienglashöhle in Friedrichroda, die Tropfsteinhöhle Kittelsthal und die „Cave of the Lakes“ auf Peleponnes unter die Lupe. In kleinen Teichen der Tropfsteinhöhle Kittelsthal wurden etwa einige Schalen von Ostrakoden, winzigen Krebsen, gefunden. Der nächste Besuch der griechischen Delegation ist für Februar 2024 in Thüringen geplant.