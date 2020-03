Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Foto bleibt in Gotha

Der Fotograf Jean Molitor übergibt am Donnerstag, 12. März, um 16 Uhr eine großformatige Fotografie an das Kaufhaus Moses in der Café- und Weinbar des Hauses in der zweiten Etage. Sein Bild war zuvor in der Bauhaus-Ausstellung „Inspiriert von Bauhaus – Gotha erlebt Moderne“ im Kunstforum Gotha zu sehen. Die Ausstellung währte vom 15. November bis zum 29. Dezember 2019 im Kunstforum und hatte viele Besucher. Die Aufnahme stellt das heutige Kaufhaus Moses dar, welches als ehemaliges Kaufhaus Conitzer von Bruno Tamme entworfen wurde.