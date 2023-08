Fotos und Malerei von Monika Wilde

Fotos, Aquarelle sowie Zeichnungen von Monika Wilde sind in der GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal ab 12. August zu sehen,

Schnepfenthal. GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal eröffnet am 12. August neue Sonderausstellung

Monika Wilde, eine gute, alte Freundin des GutsMuths-Museums und Künstlerin aus Gotha, hat in Schnepfenthal viermal Arbeiten ausgestellt. Am Samstag, 12. August, 11 Uhr soll in der Gedächtnishalle ihre fünfte Präsentation eröffnet werden. Sie heißt „Erinnerungen“.

Neben Landschaftsbildern, vorwiegend monochrom in Mischtechnik dargestellt, gebe es wieder alte Fotografien zu bewundern, aufgenommen mit analogen Fotoapparaten, die nicht durch Perfektion, sondern durch das Künstlerauge bestechen, verspricht Kamen Pawlow, Leiter des Hauses. Die Ausstellung sei Monika Wilde nach einem schweren Schicksalsschlag ermöglicht worden; Pawlow: „Kunst kann aufbauen. An Kunst erfreut sich der Mensch in schwierigen Zeiten.“

Im Sportsaal gibt es derzeit zwei weitere Sonderausstellungen zu sehen, eine über den 50. GutsMuths-Rennsteiglauf am 13. Mai 2023. Die zweite ist dem Coubertin-Sportgymnasiums Erfurt (gegründet 1956) gewidmet, das 2023 auf 30-jähriges Bestehen als Coubertin-Schule blickt.

Die Sonderausstellung von Monika Wilde geht bis 10. September.

GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal: Dienstag 10 bis 13, Mittwoch und Sonntag 13 bis 17 Uhr. Telefon: 03622/401391