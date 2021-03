Fragen Sie Professor Schunk bei hackendem Kopfschmerz

Menschen, die unter Migräne leiden, sollten vorbeugend ein Tagebuch führen

Die Kopfschmerzen kommen wie ein Anfall oft mit vegetativen Störungen und gelegentlich neurologischen Ausfällen. Migräne zählt laut Weltgesundheitsorganisation zu den 20 Leiden, die quer durch alle Länder und Kulturen das Leben am meisten einschränken. Allein rund zehn Millionen Deutsche leiden an den Symptomen Augenflimmern, Lichtblitze, pulsierende Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen.

Eine Anfallsattacke kann bis zu 72 Stunden anhalten.

Zu den Auslösern gehören Stress, Hormonveränderungen, Flüssigkeitsmangel, unregelmäßiger Schlaf, unregelmäßiges Essen, Überanstrengung und Flackerlicht. All diese Reize führen zu einer verstärkten Hirnaktivität. Es wird viel Energie verbraucht, die nicht so schnell zur Verfügung steht, sodass schmerzauslösende Botenstoffe, das sind die Neurotransmitter, unkontrolliert freigesetzt werden. Die Neurotransmitter verursachen Entzündungen an den Hirnhäuten, was weh tut.

Um die überschüssigen Botenstoffe abzuführen, weiten sich die Gefäße. Die Durchblutung verstärkt sich. Man spürt buchstäblich jeden Pulsschlag in der gespannten Gefäßwand.

Um einen Anfall zu verhindern, sollte man sofort zu Beginn der Migräne, wenn sie sich mit Übelkeit und Augenflimmern oder verstopfter Nase ankündigt, ein Schmerzmittel wie Acetylsalicylsäure, Paracetamol oder Ibuprofen einnehmen. In schweren Fällen ist ein Triptan angesagt, weil diese Stoffgruppe die Freisetzung von Anti-Entzündungsstoffen im Gehirn fördert und die erweiterten Gefäße verengt.

Allerdings haben diese Stoffe Nebenwirkungen wie Schwächegefühl, Schwindel, Missempfindungen, Kribbeln, Wärme- oder Hitzegefühl. Auch der Blutdruck kann steigen. Der Arzt hilft bei der exakten Einstellung der Medikamente.

Vorbeugend ist das Führen eines Migräne-Tagebuchs zu empfehlen, damit man auf eventuelle Auslöser, auf den Rhythmus und die Stärke der Anfälle aufmerksam wird und es bleibt.