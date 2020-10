Es ist ein unangenehmes, oft sogar ein durchdringendes und schmerzhaftes Gefühl in den Waden und an den Fußsohlen. Mancher Mensch muss wegen seiner Beinkrämpfe nicht selten aus dem Bett springen, weil er die Schmerzen anders nicht aushält.

Ob Frau oder Mann, die Hälfte aller Fünfzigjährigen leidet darunter. Menschen mit Senkfüßen und Flüssigkeitsmangel erwischt es häufiger als andere. Die nächtlichen Beinkrämpfe sind zumeist harmlos, können manchmal aber auch ein Anzeichen von Diabetes, Parkinsonscher Krankheit, Anämie oder von einer Erkrankung der Schilddrüse im Anfangsstadium sein. Eine ärztliche Kontrolle ist daher angezeigt.

Treten diese Beinkrämpfe allerdings am Tage beim Gehen und Treppensteigen auf, deutet das auf die mangelnde Durchblutung der Beine hin. Aus diesem Grund gelangt dann nicht genügend Sauerstoff durch die Gefäße in die arbeitende Muskulatur. Dieser Mangel an Sauerstoff erzeugt die Krämpfe. Man spricht auch von Claudicatio intermittens (intermittierendes Hinken oder nennt es die Schaufensterkrankheit). Das Problem verstärkt sich bei Kälte und bei schnellem Gehen eher, als dass es sich löst. In der Ruhe verschwinden die Schmerzen nach einigen Minuten, weil dann die Muskeldurchblutung wieder ausreicht. Es ist eine periphere arterielle Verschlusskrankheit.

Wenn die Schmerzen anhalten, ein Wärmegefühl im Bein und eine bläuliche Verfärbung des Beins auftreten, ist unbedingt an eine (tiefe) Beinvenenthrombose zu denken. Dies kann möglicherweise lebensbedrohlich werden, nämlich dann, wenn sich ein Blutgerinnsel löst und eine Embolie verursacht. Bei solch einem Notfall muss das Bein bis zur Einlieferung in die Klinik ruhig gelagert werden.