Fragen Sie Professor Schunk zum Traum von der ewigen Jugend

Wer Hormone einnimmt, sollte vorher einen Arzt fragen.

Sie ist zu schön, deshalb wollen die meisten Menschen sich möglichst langer ihre Jugend bewahren. Meistens meinen sie nicht typische Eigenschaften wie Spontaneität oder die Fähigkeit zum Staunen. Es geht immer wieder um Leistungsfähigkeit und vor allem um das Aussehen. Eine ganze Industrie lebt ziemlich gut davon.

Ewige Jugend durch Hormone? Gibt es das? Immer wieder hört man diese Frage. Hormone, um das Alter zu besiegen, haben Konjunktur. Es ist eine Welle, die von Amerika herüber schwappt und uns längst erreicht hat. Wird der große Wunsch der Menschheit nach ewiger Jugend und Gesundheit Wirklichkeit?

Ein Blick in meine Arztpraxis lässt das Gegenteil vermuten. Es gibt Geschlechts- und Wachstumshormone, wie das Oestrogen, Testosteron, das Dehydroepiandrosteron (DHEA), das hGH (human growth hormon, ein Wachstumshormon) und Melatonin, Hormone, die die Knochen vor Osteoporose schützen (Oestrogen), Muskeln statt Fett aufbauen (Testosteron), gegen Antriebsschwäche und Lustlosigkeit wirken (DHEA) und zur raschen Zellerneuerung (hGH) beitragen oder den Schlaf und die innere Uhr regulieren (Melatonin), aber nur, wenn ein Mangel besteht.

Also müsste immer ein Arzt eine Hormonbestimmung vornehmen, um dann gezielt den Ausgleich zu verordnen. Bekannt sind die Oestrogen-Gaben während der Wechseljahre der Frau. Hier ist es oft ein Erfordernis, um Beschwerden zu beseitigen. In allen anderen Fällen muss man vor Nebenwirkungen warnen, wenn Hormone wie in den USA als Pillen, Kaugummi und Lösungen zum Trinken in Drogerien angeboten und frei gehandelt werden.

Dabei ist die Gefahr etwa einer Krebsentstehung bei den Geschlechtshormonen oder von Schlaganfall und Herzinfarkt bei Wachstumshormonen zu groß. Stets sollte hier der Facharzt entscheiden, der kritisch das Nutzen-Risiko-Verhältnis bei einer solchen Behandlung abzuwägen versteht. Bei krankhaften Störungen ist ein Einsatz angezeigt, aber nicht ohne Kontrolle.