Franziska Baum: „Situation schon seit Oktober verfahren“

Es gehe nicht mehr um richtig oder falsch, sondern nur noch darum, auf welcher Seite jemand steht. So schätzten Liberale beim politischen Aschermittwoch in der Bauernstube des Gemeindehauses Dachwig die politische Lage ein und kritisierten den polarisierenden, aggressiven Stil der politischen Auseinandersetzung in diesen Tagen. Kritik gab es auch an innerparteilichen Abläufen im Vorfeld der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten am 5. Februar.

Während andere Parteien mit der traditionsreichen Veranstaltung politischer Aschermittwoch im Landkreis Gotha nicht mehr präsent sind, zum Beispiel dafür in Suhl (Linke), in Apolda (CDU), in Eisenach (Grüne), halten die Liberalen seit mehr als 20 Jahren an der Veranstaltung auch auf Kreisebene daran fest. Sie gibt es regelmäßig in der Region an der Fahner Höhe, Döllstädt, Kleinfahner, auch einmal Witterda knapp hinter der Kreisgrenze und zum wiederholten Dachwig waren die Veranstaltungsorte. Dies zählte Jens Panse, der langjährige Kreisvorsitzende im Landkreis Gotha und Vorgänger Christian Döbels in der ehrenamtlichen Funktion, auf. Er ist inzwischen nach Erfurt verzogen, kam aber gern wieder in seinen alten Wirkungskreis.

Neben Parteimitgliedern aus dem Landkreis waren auch Liberale aus Hildburghausen, aus Leutenberg in Ostthüringen und aus Erfurt angereist. René Braband, Ortsvorsitzender in Dachwig und ein Mann der Freiwilligen Feuerwehr, begrüßte die Anwesenden kurz und übergab an Christian Döbel, der neben dem Kreisvorsitz auch den Ortsvorsitz in Waltershausen inne hat.

Döbel holte bei seiner Rede weit aus bis in die Anfänge der menschlichen Zivilisation und erläuterte den Weg zu Standards und Regularien und konstatierte, Deutschland habe heute die größte Regeldichte weltweit. Der Intelligenzquotient in Deutschland sei seit einigen Jahren im Sinken und liege ohnehin nur im Mittelfeld. Es sei ein System entstanden, dass keine Alternativen zulässt.

Franziska Baum, eines der fünf Mitglieder des Landtages bei den Liberalen, nannte die Situation im Parlament schon seit Oktober 2019 verfahren. 51 Mandate für Linke und AfD insgesamt bedeuteten, dass ohne Stimmen von den Rändern nichts mehr zu bewegen sei. Sie merke dies schon an der Arbeit in den Ausschüssen.

Wer sich im Ehrenamt für die liberale Idee engagiere, sehe sich heute mit Faschismus-Vorwürfen konfrontiert. Wer eine Meinung hat, die andere nicht haben, werde schnell diffamiert. Das sei problematisch für die Demokratie.

„Wie bekommen wir wieder politisches Leben ins Land?“, war aus ihrer Sicht eine wichtige Frage. Stefan Berlet, Mitglied des Stadtrates in Friedrichroda, hat vor allem das Zwischenmenschliche schockiert. Er beschrieb den polizeilichen Aufwand, Politiker zu schützen.

Thomas Vollmar wollte linksextrem und rechtsextrem nicht vergleichen, sieht aber Ähnlichkeit bei den undemokratischen Tendenzen. Einem Amt wie dem des thüringischen Ministerpräsidenten schmeiße man keine Blumen vor die Füße, unterstrich er. Er habe manchmal den Eindruck, manche kämpften gar nicht gegen rechts, sondern nur für ihre Dienstwagen.

Kay Rösler aus Leutenberg regte einen Erneuerungsprozess innerhalb der Partei an, wie es ihn schon einmal nach dem Verlust aller Bundestagsmandate gab. Insgesamt war ein langer Abend von Kritik, Selbstkritik und der Suche nach Lösungen geprägt.

Beschimpfungen und Versuche, politische Mitbewerber verächtlich zu machen, unterblieben zum Aschermittwoch völlig. Die Lacher hatte Christian Döbel auf seiner Seite, als er seinen Parteieintritt vor 13 Jahren im Kreisverband Ludwigsburg beschrieb. Man habe ihm damals gesagt, es sei „keine Partei für Menschen mit schwachen Nerven.“