Frau und Kind bei Unfall in Gotha verletzt

Gotha. Die 46-jährige war auf der Bundesstraße 247 unterwegs, als ein Lkw-Fahrer sie übersah.

Zwei Verletzte hat ein Unfall am Mittwoch in Gotha gefordert. Laut Polizei verursachte ihn ein Lkw, der am frühen Nachmittag an der Kreuzung der Bundesstraße 247 und der Dr.Troch-Straße unterwegs war. Der 29-jährige Fahrer übersah nach bisherigen Erkenntnissen den Mercedes einer 46-Jährigen.

Durch den Aufprall wurden die Frau und ihre acht Jahre alte Mitfahrerin verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Den Sachschaden nennt die Polizei „erheblich". Genauer beziffert sie ihn allerdings nicht.