Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frauen und Revolution

Gleich drei historischen Ereignissen widmet sich am kommenden Dienstag der nächste Vortrag in der Gothaer Gedenkstätte Tivoli. Im Mittelpunkt stehen Frauen, die in den Revolutionen von 1918, 1968 und 1989 ihren Mann standen. Dementsprechend gibt es drei Referentinnen, die über den Kampf mutiger Frauen berichten.

Judy Slivi folgt den Spuren von Frauen in der Novemberrevolution und der Weimarer Republik. Die Gothaerin ist Soziologin, Autorin und Kuratorin. An diesem Tag ist auch ihre Ausstellung zur Frauenpolitik in der Residenzstadt zu sehen.

Ihr schließt sich Gisela Notz an, die unter dem Titel „Warum flog die Tomate“ über das Jahr 1968 und die Frauen spricht. Sie ist Historikerin und hat zahlreiche Bücher zum Thema Frauenrechte veröffentlicht. Der dritte Vortrag beschäftigt sich mit der Gleichstellung der Frauen in der DDR und dem Wunder von 1989. Referentin Renate Hürtgen weiß, wovon sie spricht. Die Historikerin und Philosophin hat sich in der Widerstandbewegung in der DDR engagiert.

Im Anschluss gibt es eine Podiumsdiskussion, an der auch Selina Franke und Pierre Zissel, beide Fridays for Future, und Jugendbildungsreferentin Annemarie Papenburg teilnehmen.

Die Veranstaltung findet am kommenden Dienstag, 19. November, 19 Uhr, im Tivoli statt.