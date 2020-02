Das Meister-Eckhart-Haus am Kirchberg in Wangenheim: Einst war es das Pfarrhaus des Ortes, heute dient es als Haus der Begegnung zur Lebensfindung im Geiste Meister Eckharts.

Wangenheim. Der Veranstaltungsreigen 2020 wird im Meister-Eckhart-Haus Wangenheim eröffnet. Am 13. März kommt Andy Dittmar zum ersten Erzählcafé.

Frauenabend im Meister-Eckhart-Haus Wangenheim

Mit einem Abend für Frauen wird am Donnerstag, 6. Februar, um 18.30 Uhr der Veranstaltungsreigen 2020 im Meister-Eckhart-Haus in Wangenheim eröffnet. Der Titel „Schön sein für Gott“ soll einladen, mit dabei zu sein, wenn sich Pfarrerin Anette Uhle und Visagistin Peggy Schmidt dem Thema Schönheit auf verschiedene Weise nähern, sagt Pfarrer Ralf Kühlwetter-Uhle. Dabei könnten die Zuhörerinnen erfahren, was Schönheit und Glauben verbindet. Es werde Mut gemacht, zu sich selbst zu stehen und auch mal etwas auszuprobieren.

Die nächste Veranstaltung ist das erste Erzählcafè in diesem Jahr am Freitag, 13. März, um 19.07 Uhr, teilt Kühlwetter-Uhle weiter mit. Dann werde der Gothaer Sportler und Weltmeister im Kugelstoßen Andy Dittmar erwartet. Dazu gebe es Livemusik von der Gruppe An Beal Bocht.

Als weitere Höhepunkte dieses Jahres nennt Kühlwetter-Uhle Kurse zur Meditation oder zum Gregorianischen Singen sowie das erste Meister-Eckhart-Fest am Tag des offenen Denkmals 2020 in Hochheim.

Mehr Informationen gibt es auf www.meister-eckardt-weg.de oder unter Telefon: 036255/80 28 5.