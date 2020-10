Bis zum 11. September hat die Saison im Freibad Warza dieses Jahr gedauert. Sie hatte erst im August begonnen, weil zuvor der Sprungturm saniert werden musste, was eine ortsansässige Firma aus Bufleben erledigt hat.

So richtig Ruhe ist aber auch jetzt nicht eingekehrt, denn in einer Ecke des Geländes wird gebaut. „Hier entsteht unser neues Kleinkindbecken. Damit geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung“, sagt Eva-Marie Schuchardt (Freie Wähler), die Nessetal-Bürgermeisterin, und weist auf die bereits betonierte Fläche mit einem größeren und einem etwas kleineren Rechteck. „Es soll zwei verschieden tiefe Bereiche geben.“

Um das Becken herum werde gepflastert, und es werden Bänke aufgestellt, damit die Eltern ihre Kleinen gut beaufsichtigen können. Zum Beginn der neuen Saison hoffentlich ab Mai des nächsten Jahres soll das neue Kleinkindbecken nutzbar sein.

Für die Investitionssumme von 100.000 Euro erhalte die Gemeinde einen Förderzuschuss von 20.000 Euro vom Thüringer Ministerium für Landwirtschaft und Infrastruktur. Den Eigenanteil stemme die Gemeinde mit Eigenmitteln und Eigenleistungen der Bürger, wo das möglich ist. „Insbesondere die Mitglieder des Schwimmbad-Fördervereins sind sehr engagiert“, freut es die Bürgermeisterin. Sie sieht in dem neuen Angebot des in der Region beliebten Bades auch einen wichtigen weichen Standortfaktor.