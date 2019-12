Lars Stelzner von der TS-Bau GmbH aus Behringen im Ilmtal und Franko Kobb als Nachauftragnehmer nutzen die letzten Minuten vor der Verkehrsfreigabe, um einige neue Kanaleinstiege noch per Kleinbagger von der Straße aus mit Muttererde zu umfassen. Diese Einstiege sind in den Grünflächen jenseits von Straße und Gehweg platziert. Doch im Großen und Ganzen ist die Durchfahrt durch Kleinrettbach vom südlichen Ortseingang bis auf Höhe der Kirche St. Severi fertig.

Am Mittwoch, dem 4. Dezember, trafen sich der Bürgermeister der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt, Christian Jacob (CDU) und sein Bauamts-Mitarbeiter René Bouillardt, Jens Löcher vom Ingenieurbüro Kommunal- und Wasserwirtschaft Ohrdruf, Matthias Conradi und Knud Spittel vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Region Mitte sowie Steffen Budschewski vom Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAG) um 14 Uhr zur Bauabnahme auf der Landesstraße 1044. Die Vertreter der bauausführenden Firmen kamen später. Ein Unfall auf einer nahen Autobahnauffahrt hatte einen Stau zur Folge. Dort steckten sie fest.

Einige Baumpflanzungen werden noch folgen. Die Leuchtmittel in den neuen Lampen an der neu entstandenen Buswendeschleife sollen noch ausgetauscht werden. Die Beschilderung innerhalb der Wendeschleife fehlt noch. Auch ein Wartehäuschen wird an der Bushaltestelle noch aufgestellt. Ab 9. Dezember wird deshalb zunächst wieder die alte Haltestelle Brühl vor dem Bürgerhaus genutzt. Doch den Verkehr aus dem Nordosten des Landkreises in den Süden stört das nicht. Der Umweg über Grabsleben und Großrettbach ist nun nicht mehr nötig. Die Umleitung wird aufgehoben und das Sackgassen-Schild an der Einmündung in Gamstädt beseitigt.

Acht Monate Bauzeit

Gebaut wurde in der Ortsdurchfahrt gut acht Monate. Schon Mitte März wurde die Umleitungsstrecke eingerichtet, ab April war dann gesperrt. Die gut 300 Meter Strecke hatten es in sich. Ursprünglich waren nur Arbeiten durch den WAG geplant. So wurden der Schmutzwasserkanal vom Ortseingang bis zur Kirche neu gebaut und alte Teile der Trinkwasserleitung erneuert. 150 Meter Regenwasserkanal wurden saniert. Der WAG hätte dann nur den Asphalt über seinen Kanälen und Leitungen erneuern müssen. Doch auch die Fahrbahn insgesamt war dort in keinem guten Zustand.

Hilfreich für stark Sehbehinderte sollen die Riffelungen am Bussteig sein. Ein Wartehäuschen wird nachgereicht. Foto: Peter Riecke

Christian Jacob lobt das Land Thüringen für die Bereitschaft, sich gleich an den Baumaßnahmen zu beteiligen. Tragschicht, Binderschicht und Deckschicht wurden vollgebunden aufgebaut. Die Frostschutzschicht wurde teilweise insbesondere nahe den neuen Kanälen erneuert. Der vollgebundene Aufbau sei eine in solchen Fällen übliche Bauweise, wurde erörtert. Der Verkehr rollt nun auf 34 Zentimeter tiefem neuem Asphalt. Die neue Straße ist fast sechs Meter breit. Etwa 2.000 Quadratmeter Fläche sind neu. Mit der Planung dauert das gesamte Geschehen gut zwei Jahre. Die Gemeinde Nesse-Apfelstädt übernahm die Kosten für die Gehwege, etwa 130.000 Euro und die neue Buswendeschleife, etwa 160.000 Euro. Fördermittel konnten in Anspruch genommen werden.

Vorsorglich Leerrohre verlegt

Vorsorglich ließ die Gemeinde auch Leerrohre für die künftige Bereitstellung schneller Internetanschlüsse per Glasfaser verlegen und macht die angrenzenden Grundstücke damit auf diesem Gebiet zukunftssicher. Alle Baumaßnahmen zusammen kosten fast eine Million Euro, die sich auf Kommune, WAG und Landesamt verteilen.

Vier Kilometer weiter westlich in Cobstädt im Gebiet der Gemeinde Drei Gleichen geht das Baugeschehen, das seit Mitte Juni 2018 währte, ebenfalls dem Ende entgegen. Die Bauabnahme und die Verkehrsfreigabe sind für den 13. Dezember ab 10 Uhr geplant. Auch hier handelte es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme der Gemeinde, des Wasser- und Abwasserzweckverbandes, der Thüringer Energienetze (TEN) und der Ohra Energie GmbH sowie des Landkreises Gotha, da die Ortsdurchfahrt eine Kreisstraße, die K 1 ist. Auch in Cobstädt wurden Gehwege erneuert, Straßenlampen mit energiesparenden LED ausgestattet, die Barrierefreiheit der Bushaltestellen hergestellt, Kabel in die Erde verlegt und die Straßendecke erneuert. Hierfür wurden über zwei Millionen Euro investiert.

Doch mit der freien Fahrt wird es in dieser Region bald wieder schlechter. Im nächsten Jahr beginnt dort das große Bauen für zwei Jahre in Großrettbach, ebenfalls in der Ortsdurchfahrt. Zur Zeit wird die Ausschreibung der Bauarbeiten durch das Planungsbüro Poch und Zänker vorbereitet. Dieses Büro war auch in Cobstädt im Einsatz.