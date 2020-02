Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freie Raumkapazitäten im Mehrgenerationenhaus Gotha

Gotha. „Es ist gerade die seltene Chance da, sich eine Mietzeit in unserem schönen Tanzsaal und in anderen Räumen zu ergattern“, sagt es Julia Krebs vom Team des Gothaer Mehrgenerationenhaus des Vereins Lebensart am Hauptmarkt 17. Interessierte, die einen Ort für Kurse, Seminare u.ä. suchen, können die freien Kapazitäten im Raumplan unter www.mgh-gotha.de/angebote/kurse/ einsehen oder Kontakt über mgh-gotha@web.de bzw. 03621 301167 aufnehmen. Insgesamt stehen fünf Räume zur Auswahl. Trotz Baustelle sei das Haus gut über den Gehweg zu erreichen. „Und auf die ganz Schnellen wartet noch ein freier Platz im Heft zu den Leitgedanken, Angeboten und Kursen des Mehrgenerationenhauses, welches gerade neu erstellt wird“, so Julia Krebs. Wer sich bis zum 6. März melde, können seinen Kurs darin gleich vorstellen.