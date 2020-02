Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freie Wähler und Piraten laden Interessierte in Gotha ein

Zu ihrer Sitzung lädt die Stadtratsfraktion der Freien Wählen und Piraten am Montag, 24. Februar um 18.30 Uhr, Interessierte in das Fundament im Kulturhaus Gotha ein. Dabei wollen die Fraktionsmitglieder Rückschau halten und neue Pläne schmieden, um das gemeinsam aufgestellt Wahlprogramm umzusetzen. Zudem feiern die Freien Wähler in Gotha ein Jubiläum: Seit 30 Jahren sind sie im Stadtrat vertreten, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion.