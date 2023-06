Freiluft-Andacht bei Schnepfenthal und Chormusik in Langenhain

Am Sonntag singt der Konzertchor Gotha unter der Leitung von Sebastian Göring in der Langenhainer Kirche A-Cappella-Chormusik. (Archiv)

Waltershausen. Zu zwei besonderen Veranstaltungen lädt der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Waltershausen am Sonntag ein.

Eine Freiluft-Andacht beginnt am Sonntag, den 2. Juli, um 14 Uhr am Gipfelkreuz des Wachkopfes über Schnepfenthal, zu der die Kirchgemeinde einlädt. Vom Waldrand oberhalb des Ortes führt ein Fußweg auf die Anhöhe. Von selbst mitgebrachten Decken oder Sitzkissen aus kann im Anschluss der Ausblick genossen werden, so die Waltershäuser Pastorin Anne-Katrin Kummer. Bei Regen wird der Gottesdienst in die Schnepfenthaler Kirche verlegt.

Ebenfalls am Sonntag, den 2. Juli, lädt die Kirchgemeinde Langenhain zum Auftritt des Konzertchors Gotha ein. Um 17 Uhr singt der Chor unter Leitung von Sebastian Göring A-Cappella-Chormusik. Das Konzert findet in der Langenhainer Kirche statt.