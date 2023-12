Freimaurer-Ausstellung lockt Besucher aus nah und fern nach Gotha

Gotha Mystische Symbole und Rituale zogen 25.000 Besucher

Was ist der Unterschied zwischen Freimaurern und Illuminaten? Waren die beiden Geheimbünde vielleicht erbitterte Rivalen oder kooperierten sie letztendlich zusammen. Diese Fragen stellte ich mir unentwegt, als ich das erste Mal die große Jahresausstellung der Stiftung Schloss Friedenstein im Herzoglichen Museum betrat. Unter dem Motto „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“ tauchte ich ein in eine Welt geheimnisvoller Symbole und Rituale. Und fand Antworten auf meine Fragen.

Schon der Eingangsbereich in die Ausstellungshalle lässt die Besucher in eine mystische Zeit eintreten. So wie mir ging es vermutlich auch den rund 25.000 Besuchern aus dem In- und Ausland, die die Schau gesehen haben. Was niemand zuvor erwartet hat, ist erstmals wahr geworden. Für die Stiftung, die die Ausstellung gemeinsam mit dem Gothaer Forschungszentrum initiiert hat, ist es ein großer Erfolg gewesen, den zuvor keiner bei dem Thema vermutet hat.

Von Anfang an habe der Fokus auf der Bedeutung der Freimaurerei im 18. Jahrhundert gelegen, bestätigt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Uta Wallenstein, die jahrelang über die Freimaurer geforscht hat und letztendlich die Ergebnisse in einer Ausstellung zusammengefasst hat. In ihrem Blickfeld stand die Herausstellung der wissenschaftlichen Zusammenhänge und nicht die Verbreitung von Verschwörungstheorien. Das sei hervorragend gelungen, wie auch die Schirmherrin, die Große National-Mutterloge zu den drei Weltkugeln Berlin, die das Ausstellungskonzept begleitete, betonte. So nutzten zahlreiche Logen-Mitglieder aus Deutschland und dem Ausland die Möglichkeit, die Freimaurer-Ausstellung in Gotha zu besuchen.

Zusammenarbeit mit Gothaer Forschungszentrum

Die begonnene Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum ist für die Friedenstein-Stiftung ein großer Gewinn, die in Zukunft fortgesetzt werden soll. Nachgedacht wird bereits, ob beide Einrichtungen im Jahr 2025, wenn die Stadt Gotha ihr großes Stadtjubiläum begeht, wieder eine gemeinsame Ausstellung organisieren sollen. Warum nicht, beide Einrichtungen können nur davon profitieren.

In den sechs Monaten Ausstellungszeit hatten die Museumsbesucher aus nah und fern Gelegenheit, sich über die Geschichte der Freimaurer und ihrer Rituale zu informieren. Einige Besucher waren der Ansicht, dass die Ausstellungszeit zu kurzfristig angelegt war. Hintergrund war, dass einige Leihgeber ihre wertvollen Exponate nicht länger aus ihren Beständen geben wollten. So hätten bei einer Verlängerung mehrere historische Dokumente ausgetauscht oder durch Faksimile ersetzt werden müssen, das wollte man Leihgebern und auch Besuchern nicht antun. Aus diesem Grund wurde die Dauer der Ausstellung letztendlich auf sechs Monate festgelegt.

Ein 450 Seiten starker Begleitband erzählt über die Freimaurer und ihrer Mysterien in Gotha.