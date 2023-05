Freimaurer und Mysterien Ägyptens begeistern in Gotha

Gotha. Barbara Nigrin wurde am Mittwoch als 1500. Besucherin in der Freimaurer-Ausstellung im Herzoglichen Museum Gotha begrüßt.

Die 1500. Besucherin der Ausstellung „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“ konnte am Mittwoch Tobias Pfeifer-Helke, Direktor der Stiftung Schloss Friedenstein, im Herzoglichen Museum begrüßen.

Die Gothaerin Barbara Nigrin besuchte gemeinsam mit ihrem Mann Harald, Uta Breithaupt aus Erfurt und Hanna Weiß, die aus den USA zu Besuch ist, die Sonderausstellung, um mehr über die Freimaurer zu erfahren. Während die glückliche Besucherin den Blumenstrauß überrascht entgegennimmt, erzählt Hanna Weiß: „Mit der Freimaurerei bin ich das erste Mal über Schmuck in Berührung gekommen. In den Schmuckstücken der Freimaurer sind ja Symbole verborgen, welche die allgemeine Öffentlichkeit nicht erkennt. Das hat mich beeindruckt.“

Auch in der Freimaurer-Ausstellung werden neben Kleidung, Ritualgegenständen und Alltagsaccessoires der Logenmitglieder Schmuckkästchen mit Freimaurerabzeichen und -orden, sogenannte Bijoux, gezeigt. Die Sonderausstellung läuft seit zwei Wochen „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“und ist noch bis zum 15. Oktober in der Ausstellungshalle des Herzoglichen Museums Gotha zu sehen.

Die Schau, die von Uta Wallenstein kuratiert wurde, beleuchtet die Freimaurerei und den Illuminatenorden in Gotha während der Regentschaft Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg.

Zudem nimmt sie die Mysterienkultur des Alten Ägyptens in den Blick. So sind in der Ausstellung eine Vielzahl originaler Objekte aus dem Kosmos der Freimaurerei zu sehen, die darüber hinaus Aufschluss geben, wer die Mitglieder der Freimaurerloge waren und wie die geheimen Sozietäten nach neuesten Forschungserkenntnissen funktionierten und gesellschaftlich wirkten.