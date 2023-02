„Freitag ab eins“ als Videokonferenz

Als Videokonferenz bietet Gothas Landrat Onno Eckert seine nächste Bürgersprechstunde an.

Gotha. Kreisverwaltung bittet um Voranmeldung für digitale Bürgersprechstunde des Gothaer Landrats.

Am Freitag, 10. März, steht Landrat Onno Eckert (SPD) von 13 bis 14.30 Uhr im Rahmen seiner Bürgersprechstunde „Freitag ab eins macht Onno deins“ via WebEx für Online-Gespräche zur Verfügung. Bürger, die so mit dem Landrat auf diesem Weg ins Gespräch kommen wollen, finden hier Zugang zur digitalen Bürgersprechstunde: www.landkreis-gotha.de/service/freitag-ab-eins. Um Voranmeldung, Tel:: 03621/214287 oder E-Mail: i.daniel@kreis-gth.de wird gebeten.