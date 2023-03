Freizeitmaler aus Gotha stellen in Mechterstädt aus

Mechterstädt. Mitglieder der Kreativwerkstat zeigen einen Querschnitt ihrer Arbeiten

Die Kreativwerkstatt Gotha kommt nach Mechterstädt. In der Familienpraxis Hörseltal, am Schulhög 2, zeigen die Freizeitmaler einen Querschnitt ihrer Arbeiten. „Patchwork“ haben sie ihre Ausstellung genannt. Am Freitag, 10. März, 17 Uhr wird sie eröffnet.

Betrachter erwartet eine große Bandbreite an Bildern. 14 Frauen und Männer stellen aus: Jutta Borsig (Gotha), Ingeborg Cramer (Waltershausen), Roswitha Graf-Kaubisch (Gotha), Ulrike Güth (Remstädt), Elke Heller, Antje Janneck, Rosemarie Langner, Hans-Jürgen Roth (alle Gotha), Ina Scheffel (Erfurt), Jürgen Seifert (Aspach), dessen Enkel Gregor Schwenck, Winni Wecker (Gotha) sowie Regina Wilk und Ajusch Zergibel (beide Friedrichroda).

Der inzwischen pensionierte Kunsterzieher Hans-Jürgen Roth leitet die Kreativwerkstatt, deren Mitglieder sich im ehemaligen Traktorenwerk in der Südstraße regelmäßig treffen. Für Roth gibt es ein Jubiläum zu feiern, seit 1983 führt er Malkurse mit Erwachsenen durch, und das fast ununterbrochen. Einige der Mitglieder halten ihm und der kreativen Freizeitbeschäftigung bereits lange die Treue, das mit sichtbaren Erfolgen, wie „Patchwork“ in Mechterstädt zeigen soll.