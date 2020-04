Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freundliche Geste am Bratwurststand

Die Menschen seien jetzt freundlicher im Umgang miteinander, bemerken Freunde, Verwandte, Nachbarn und Bekannte. Sie halten zwar Abstand, geben sich wegen möglicher Ansteckung nicht mehr die Hände oder Küsschen. Lächeln und nette Gesten erfreuen die Herzen.

Von einer besonders freundlichen Begegnung mit einem Mann aus dem Landkreis Gotha weiß Margit Eismann aus Thal bei Ruhla zu berichten Eine Radtour führte sie und ihren Enkel zum Hörselberg und dann via Sondra und Schwarzhausen wieder nach Hause. In Sättelstädt kam ihnen am Ortseingang von einem Grill, der nach langer Corona-Abstinenz endlich wieder glühte, wunderbarer Bratwurstduft entgegen. Allerdings: Nur das Kind hatte etwas Kleingeld dabei. Aber es fehlten ihm 1,30 Euro. Der Oma tat es besonders leid, hätte er doch so gerne eine Bratwurst gegessen . . .

Ein Autofahrer mit Gothaer Kennzeichen hatte es wohl registriert und schenkte dem Enkel das entsprechende Kleingeld. Überglücklich kaufte er sich eine Bratwurst und aß diese mit größtem Vergnügen.

Der nette Herr hatte den Parkplatz da schon verlassen, so dass sie sich nicht noch einmal persönlich bedanken konnten. Sie wünschen dem Spender, ihm möge auch etwas Gutes widerfahren.