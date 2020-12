Freytags führen Krippenspiel online auf

Gotha Freytag-Gymnasiasten haben mit Pfarrer Jochen Franz ein Krippenspiel gedreht und gefilmt, um es am Corona - Heiligabend im Internet, online oder als Video in Kirchen zu zeigen

Maria und Josef sind diesen Advent nicht ins Seniorenheim an der Pestalozzistraße gekommen. Wegen der Corona-Pandemie war daran 2020 nicht zu denken.

Seit 2010 hat Pfarrer Jochen Franz mit Freytag-Gymnasiasten aus Siebleben dort alle Jahre wieder vor Heimbewohnern ein Krippenspiel aufgeführt, ihnen die frohe Weihnachtsbotschaft ins Haus gebracht. Dieses Jahr jedoch nicht. Aber es braucht niemand ganz darauf verzichten. Per Video oder online wird die neue Krippenspiel-Inszenierung von Jochen Franz und seinen Schülern ausgestrahlt.

Sie ist entstanden, nachdem im Oktober der Heimauftritt abgesagt wurde. Damals sei immer noch von der Option einer Aufführung im Hof des Altenheims die Rede gewesen, erinnert sich Franz gut. Als klar war, dass es dieses Jahr keine Live-Krippenspiele geben werde, habe er sich mit Elftklässlern des Religionskurses für eine digitale Form der Präsentation entschieden. Die Aufnahmen selbst aber sind analog entstanden, mit Abstand und in kleinen Gruppen.

Für das Krippenspiel hat der Margarethenpfarrer auf Bewährtes zurückgegriffen. Er habe das Stück vom vorigen Jahr gewählt, sagt Franz. „Einmal, weil ich es schon kannte. Denn die Dreharbeiten waren völliges Neuland für mich.“ Zum Glück habe Patrick Schrön ihm zur Seite gestanden. Der habe sich dafür bei Video-Aufzeichnungen von Gottesdiensten in diesem Corona-Sommer das nötige Rüstzeug geholt.

Zudem habe das Drehbuch aktuelle Bezüge. Der achtjährige Jesus (gespielt von Miriam Wünscher) beschwert sich bei seiner Mutter (Larissa Kruspe), dass er in Nazareth als Ausländer gelte, weil er in Bethlehem geboren wurde.

Bei den Kostümen konnten die Darsteller auf einen großen Fundus zurückgreifen, der sich in den zurückliegenden Jahren angesammelt hatte. Gedreht wurde im Pfarrgarten in der Südstraße - wie am Set, wie Franz sagt: jede Szene einzeln. Den Mitwirkenden hat das langes Lernen von Texten erspart. Mancher habe seine zwei, drei Sätze erst kurz vor dem Dreh an Ort und Stelle gelernt. Ging etwa daneben, wurde die Szene wiederholt.

Die Dreharbeiten seien für alle Akteure eine ganz neue Erfahrung gewesen. „Es war sehr ungewohnt“, gesteht Lena Kuno, die einen der Hirten gespielt hat.

In dem knapp 15-minütigen Film steht der Ausrufer am Herzog-Ernst-Denkmal. „Bei den Dreharbeiten waren wir noch davon ausgegangen, dass der Film Heiligabend am Denkmal gezeigt wird“, erklärt Regisseur Franz. Die Idee einer Open-Air-Christvesper dort mit Bläsern als Begleitmusik sei geboren worden, als ein Heiligabend-Krippenspiel nach dem anderen in Kirchen abgesagt wurde; Franz: „Wir haben gedacht, das ist doch eine großartige Lösung:Wir gehen raus, man kann Abstand halten.“ Inzwischen ist auch das untersagt.

Gezeigt wird der Film am 24. Dezember in Kirchen. Für deren Besuch muss sich angemeldet werden. Wer nicht kann oder gehen will, dem bleibt die Übertragung von Gotha-TV als Alternative.