Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit für alle schaffen

Kreis Gotha Gemeindereferentin der Bonifatiuskirche Gotha wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest

Noch einmal schlafen, dann ist Heilig Abend. In den letzten Tagen habe ich die Vorfreude und die Spannung der Kinder deutlich gespürt: bald ist es soweit, es dauert nicht mehr lange.

Die meisten Erwachsenen erleben eher Stress und Hektik, volle Geschäfte und verstopfte Straßen.

Wir wünschen uns „Schöne Weihnachten“ oder „Frohes Fest“. Wird sich das erfüllen? Und, was können wir dafür tun, dass diese Tage schön und froh werden?

Ein perfekter Gänsebraten, selbstgebackener Christstollen und ein makelloser Weihnachtsbaum – ist das Weihnachten?

Beeindruckt hat mich ein Text anderer Art über Weihnachten in Stalingrad während des 2. Weltkrieges. Max Plakolb, einer der wenigen, die unverwundet dem Kessel von Stalingrad entkommen sind, berichtet von einer kleinen Weihnachtsfeier am Nachmittag des Heiligabend 1942. In der Mitte der versammelten Soldaten stand eine dürre Distel in einer Konservendose, die ihm einige Tage zuvor vom Wind zugeflogen kam. Tags zuvor hatte er sie „geschmückt“: mit Sternen aus dem Silberpapier der Zigarettenpackungen, Wattefäden als Lametta und mit dünnem Kupferdraht befestigten Kerzen. Gemeinsam sangen sie „Stille Nacht“ und jeder Einzelne dachte, auch unter Tränen, an die Lieben daheim. Für viele war es das letzte Weihnachten.

Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit, das wünscht sich Gemeindereferentin Olivia Schäfer. Foto: Eckhard Jüngel / Eckhard Jüngel (TA)

Eine traurige Geschichte zum frohen Weihnachtsfest – muss das sein?

Für mich ist sie Ausdruck einer großen Sehnsucht, eines Wunsches, den viele Menschen haben.

Und wenn ich morgen Abend in der Christmette singe „Christ, der Retter ist da“, dann soll an alle gedacht sein, die sich nichts mehr wünschen als diesen Retter, der Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit für alle schafft.

Olivia Schäfer ist Gemeindereferentin in St. Bonifatius Gotha.

